Российские биатлонисты не примут участие в Кубке мира

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в расписание Кубка мира сезона-2018/19, сообщается на сайте организации.
Календарь Кубка мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в словенской Поклюке с 3 по 9 декабря 2018 года, а последний — в норвежском Осло с 18 по 24 марта 2019 года. Планировалось, что турнир завершится 25 марта 2019 года девятым этапом в Тюмени.
Cоревнования Кубка мира также пройдут в Хохфильцене (Австрия), Нове Место (Чехия), Оберхофе, Рупольдинге (оба — Германия), Антхольце (Италия), Канморе (Канада), Солджер Холлоу (США). Чемпионат мира по биатлону с 7 по 17 марта примет шведский Эстерсунд, пишет Lenta.ru.
16 ноября Всемирное антидопингового агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, так как Россия не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории. Решение о допуске россиян к Олимпийским играм-2018 МОК должен принять 5-7 декабря.
В декабре 2016 года WADA заподозрило три десятка российских биатлонистов в применении запрещенных веществ. В марте 2017 года Россию лишили права проведения мирового первенства-2021 в Тюмени с формулировкой "из-за несоответствия страны кодексу WADA".
Ранее сообщалось, что три российских биатлониста Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова, ранее получившие гражданство Южной Кореи, смогут выступать за эту страну на зимних играх 2018 года.
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