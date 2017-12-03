Олимпийскую сборную России одели в "серенькое"

Одежда для зимней Олимпиады 2018 года. Фото: Олимпийский комитет России. Одежда для зимней Олимпиады 2018 года. Фото: Олимпийский комитет России. Одежда для зимней Олимпиады 2018 года. Фото: Олимпийский комитет России. Одежда для зимней Олимпиады 2018 года. Фото: Олимпийский комитет России.

Zasport устроила дефиле 29 ноября, сообщает ТАСС. Компания продемонстрировала 795 комплектов экипировки. Каждому спортсмену предлагают по 72 предмета одежды и аксессуаров: куртки, спортивные костюмы, парадные брюки, рубашки, галстуки.

Есть в коллекции и купальники — странное решение для зимних игр, в которых спортсменам чаще всего нужны лыжи, коньки, санки или щетки для кёрлинга. Команда дизайнеров при создании нового русского образа вдохновлялась архитектурой, космосом и конструктивизмом, сказано было в пресс-релизе, пишет bigpicture.ru.

Сайт Олимпийского комитета России рассказал о том, как понравились спортсменам решения Zasport. Чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры-близняшки Дина и Арина Аверины говорят, что впечатления от олимпийской одежды самые приятные. "Она удобная, красивая, приятный на ощупь материал. Белые кроссовки с синем джемпером смотрятся очень стильно, поэтому мы выбрали именно этот вариант", - цитирует сайт девушек.

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев подчеркнул, что на этот раз удалось создать одежду, в которой наши спортсмены будут не похожи на другие сборные.

Новая форма российской сборной для Олимпиады 2018 года pic.twitter.com/XtEo6TEU76 — Техно-Казак (@satoshenka) 30 ноября 2017 г.

В соцсетях представленную коллекция не оставили без внимания. Одни говорят о том, что одежда в общем-то ничего, только флаг на шапочке не российский, а нидерландский. Другие сокрушаются серостью коллекции, ее излишнему минимализму, третьи вспоминают моду советских подъездов и подворотен.

Жару обсуждениям добавила презентация еще casual-коллекции одежды от Zasport, устроенная на том же показе. Это были обычные спортивные костюмы, которые украсили слова "Добро", "Финиш", "Радость". Особенно эти слова диссонировали с печальным выражением лица моделей.

Мне понравилась форма новая. Сильная и минималистичная. Классно смотрится купальник и костюм с вертикальным расположением флага. Однако, что там с шапкой: почему на ней оказался флаг Нидерландов? pic.twitter.com/xAGW4bAtMn — Katerina (@skate_cool) 30 ноября 2017 г.

Факт

5 декабря Международный Олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии сборной России в Олимпиаде.