Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде-2018

МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также лишили права вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных участвовать во всех будущих Олимпийских играх.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что исполком МОК принял важное решение, которое содержит в себе положительные и отрицательные стороны.

МОК позволит выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане только тем российским спортсменам, которые будут соответствовать критериям. Они будут выступать в статусе "олимпийских спортсменов из России". Спортсмены будут выступать в форме с этим названием и под олимпийским флагом, пишет РБК.

В свою очередь, ОКР должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений российской стороной.

Жуков отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. По словам главы ОКР в докладе сказано, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

По словам Жукова, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет нормально, дисквалификация ОКР будет отменена. Кроме того, ограничения по флагу и гимну России, вероятно, будут сняты до последнего дня Игр в Южной Корее, тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии закрытия под своим флагом.