В Google рассказали, почему поисковик объявил Путина победителем выборов-2018

Сегодня, 08:54.
Политика

Поисковая система Google некоторое время выдавала имя победителя российских президентских выборов-2018: Владимир Путин, пишет РБК. Как рассказал исполнительный директор российского отделения Викимедиа Станислав Козловский, это случилось из-за того, что кто-то подредактировал в Википедии статью, касающуюся выборов президента РФ.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Станислав Козловский,
исполнительный директор российского отделения Викимедиа:

— Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант.

Как сообщил Козловский, уже через 20 минут ошибка в электронной энциклопедии была устранена, однако эта информация стала выдаваться поисковиком Google. Сейчас ни в Google ни в Википедии уже нет упоминания Владимира Путина в качестве победителя выборов-2018.

Скриншоты с упоминанием Путина в качестве победителя выборов-2018.
Скриншоты с упоминанием Путина в качестве победителя выборов-2018.
Скриншоты с упоминанием Путина в качестве победителя выборов-2018.
Скриншоты с упоминанием Путина в качестве победителя выборов-2018.
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