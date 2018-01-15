В Google рассказали, почему поисковик объявил Путина победителем выборов-2018

Поисковая система Google некоторое время выдавала имя победителя российских президентских выборов-2018: Владимир Путин, пишет РБК. Как рассказал исполнительный директор российского отделения Викимедиа Станислав Козловский, это случилось из-за того, что кто-то подредактировал в Википедии статью, касающуюся выборов президента РФ.
Станислав Козловский,
исполнительный директор российского отделения Викимедиа:
— Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант.
Как сообщил Козловский, уже через 20 минут ошибка в электронной энциклопедии была устранена, однако эта информация стала выдаваться поисковиком Google. Сейчас ни в Google ни в Википедии уже нет упоминания Владимира Путина в качестве победителя выборов-2018.
#Google shows #Putin as a winner of #Russian presidential election which scheduled on March, 18, 2018 #Путин #Путін #Россия #Росія #Russia #Выборы2018 pic.twitter.com/IqejVKt1cw— Alexander Khrebet (@AlexKhrebet) 14 января 2018 г.
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