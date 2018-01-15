В Google рассказали, почему поисковик объявил Путина победителем выборов-2018

Станислав Козловский,

исполнительный директор российского отделения Викимедиа:

— Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант.

Как сообщил Козловский, уже через 20 минут ошибка в электронной энциклопедии была устранена, однако эта информация стала выдаваться поисковиком Google. Сейчас ни в Google ни в Википедии уже нет упоминания Владимира Путина в качестве победителя выборов-2018.