ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг кандидатов в президенты России

За Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года готовы проголосовать около 81,1%. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после опроса, который проводили с 8 по 10 января.
Согласно результатам опроса, 67% россиян заявляют, что точно пойдут на выборы-2018, 15% пока не решили, а 11% скорее всего решат позже. Отказались пойти на выборы около 3% респондентов.
Участникам опросам предложили выбрать из списка, за кого бы они были готовы проголосовать на выборах, если бы их провели в ближайшее воскресенье.
Среди кандидатов были: Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Геннадий Зюганов, а также варианты ответов "затрудняюсь ответить", "приду и испорчу бюллетень" и "другой кандидат".
В результате, 81,1% отметили Владимира Путина, а 7,6% — Павла Грудинина. Тройку кандидатов завершает Владимир Жириновский, за которого бы проголосовали около 4,2% опрошенных.
4,4% респондентов затруднились выбрать кандидата. За Ксению Собчак готовы проголосовать 0,7%. Наименьшее количество голосов собрали Геннадий Зюганов и Борис Титов, за которых готовы проголосовать 0,4%. Ответ "другой кандидат" выбрали 0,6% людей.
В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, их опрашивали по телефону. Объем выборки в январе составил 3000 респондентов.
Ранее altapress.ru писал, что, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину в минувшем декабре достиг максимально высокого показателя за весь 2017 год. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина в период 25-29 декабря составил 83,6%.
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