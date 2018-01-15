Барнаульцы выстроились в очередь, чтобы поставить подпись за Путина

14 января в приемной "Единой России" в Барнауле собирали подписи за кандидата в президенты на выборах-2018 Владимира Путина. Как пишут в соцсетях очевидцы, собралась большая очередь из желающих подписаться за действующего главу государства.
Среди пришедших были замечены алтайские випы: спикер краевого парламента Александр Романенко, депутаты АКЗС Андрей Осипов, Анатолий Вытоптов, Сергей Приб, Иван Мордовин и другие.
Напомним, что 14 января единороссы выделили сотни площадок под мероприятие в 85 регионах. Для этих нужд использовались общественные приемные партии. По данным пресс-службы ЕР, в воскресенье в акции по сбору подписей за Путина приняли участие свыше 200 тысяч человек. По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, несмотря на огромное количество подписей, уже собранных в поддержку Владимира Путина, сбор будет продолжен.
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