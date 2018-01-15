Барнаульцы выстроились в очередь, чтобы поставить подпись за Путина

Чтобы поставить подпись за кандидата Путина на выборах-2018 в приемной "ЕР" в Барнауле собралась очередь. 14 января 2018 года. Фото: Наталья Архипова. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах-2018. 14 января 2018 года. Фото: www.facebook.com/konstantin.malyshev1970.

Среди пришедших были замечены алтайские випы: спикер краевого парламента Александр Романенко, депутаты АКЗС Андрей Осипов, Анатолий Вытоптов, Сергей Приб, Иван Мордовин и другие.

Напомним, что 14 января единороссы выделили сотни площадок под мероприятие в 85 регионах. Для этих нужд использовались общественные приемные партии. По данным пресс-службы ЕР, в воскресенье в акции по сбору подписей за Путина приняли участие свыше 200 тысяч человек. По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, несмотря на огромное количество подписей, уже собранных в поддержку Владимира Путина, сбор будет продолжен.