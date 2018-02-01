Бывшего кировского губернатора Никиту Белых признали виновным по делу о взятке

1 февраля Пресненский суд Москвы признал виновным по делу о получении взятки в крупном размере бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, передает Life.ru.
Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ.
Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ.
Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ.
Судья Татьяна Васюченко заявила, что "Белых совершил получение взятки в виде денег". Также в суде было сообщено, что бывший губернатор получал мзду за "попустительство по службе" и "покровительство". Оглашение приговора все еще идет, ожидается, что оно займёт несколько часов.
Прокуратура просит для Никиты Белых в качестве наказания десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. По версии следствия, Белых с 2012 по 2016 год незаконно получил 600 тысяч евро.
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