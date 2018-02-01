Бывшего кировского губернатора Никиту Белых признали виновным по делу о взятке

Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ. Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ. Никиту Белых задержали за получение взятки. Фото: СК РФ.

Судья Татьяна Васюченко заявила, что "Белых совершил получение взятки в виде денег". Также в суде было сообщено, что бывший губернатор получал мзду за "попустительство по службе" и "покровительство". Оглашение приговора все еще идет, ожидается, что оно займёт несколько часов.

Прокуратура просит для Никиты Белых в качестве наказания десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. По версии следствия, Белых с 2012 по 2016 год незаконно получил 600 тысяч евро.