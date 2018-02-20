Рубцовчанин, перевозивший иностранный табак и алкоголь, хотел откупиться от полицейского

По данным следствия, 13 января на дороге в Краснощековском районе автомобиль мужчины остановили сотрудники ГИБДД. Внутри обнаружили иностранную алкогольную и табачную продукцию без документов. Злоумышленник хотел продать товар.

В отделе полиции мужчина решил заплатить полицейскому, чтобы тот не вносил продукцию в протокол изъятия. О попытке взятки сотрудник сообщил руководству. При передачи 16 тысяч рублей злоумышленника задержали. Полицейские продолжают расследование.

Напомним, в Алтайском крае бывшего старшего следователя осудят за получение взятки в 10 тысяч долларов и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.