Рубцовчанин, перевозивший иностранный табак и алкоголь, хотел откупиться от полицейского

В Алтайском крае 31-летний мужчина хотел дать взятку полицейскому. Против злоумышленника завели уголовное дело, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 13 января на дороге в Краснощековском районе автомобиль мужчины остановили сотрудники ГИБДД. Внутри обнаружили иностранную алкогольную и табачную продукцию без документов. Злоумышленник хотел продать товар.
В отделе полиции мужчина решил заплатить полицейскому, чтобы тот не вносил продукцию в протокол изъятия. О попытке взятки сотрудник сообщил руководству. При передачи 16 тысяч рублей злоумышленника задержали. Полицейские продолжают расследование.
Напомним, в Алтайском крае бывшего старшего следователя осудят за получение взятки в 10 тысяч долларов и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.
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