Житель Алтайского края незаконно взыскал с бюджета РФ более 2 млн рублей, вместо 100 тыс.

По данным прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело за получение взятки. Однако дело позднее прекратили из-за отсутствия состава преступления.

После этого житель Третьяковского района обратился в суд, предъявив финансовые документы о том, что, якобы, заплатил адвокату, представлявшему его интересы при расследовании уголовного дела, 1,8 млн рублей, и просил проиндексировать эту сумму и взыскать в его пользу за счет бюджета РФ 2 275 000 рублей.

Но во время проверки выяснилось, что заявитель представил в суд подложные документы — на самом деле он заплатил адвокату всего 100 тыс. рублей.

В итоге мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Справка

Закон РФ предусматривает, что те люди, которых незаконно привлекли к уголовной ответственности и впоследствии реабилитировали, могут обратиться в суд с ходатайством о возмещении причиненного материального вреда, в том числе, затрат на оплату юридической помощи, оказанной им в рамках уголовного преследования.