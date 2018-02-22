Житель Алтайского края незаконно взыскал с бюджета РФ более 2 млн рублей, вместо 100 тыс.

Жителя Третьяковского района осудили за покушение на хищение более 2 млн рублей из госбюджета, которые ему должны были возместить за якобы нанятого им адвоката. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело за получение взятки. Однако дело позднее прекратили из-за отсутствия состава преступления.
После этого житель Третьяковского района обратился в суд, предъявив финансовые документы о том, что, якобы, заплатил адвокату, представлявшему его интересы при расследовании уголовного дела, 1,8 млн рублей, и просил проиндексировать эту сумму и взыскать в его пользу за счет бюджета РФ 2 275 000 рублей.
Но во время проверки выяснилось, что заявитель представил в суд подложные документы — на самом деле он заплатил адвокату всего 100 тыс. рублей.
В итоге мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Справка
Закон РФ предусматривает, что те люди, которых незаконно привлекли к уголовной ответственности и впоследствии реабилитировали, могут обратиться в суд с ходатайством о возмещении причиненного материального вреда, в том числе, затрат на оплату юридической помощи, оказанной им в рамках уголовного преследования.
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