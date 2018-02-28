Чиновник Минобороны задержан за взятку в 5 млн рублей

В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, сообщает "Интерфакс".
Речь идет о начальнике ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ Андрее Нежигае. Вместе с ним был задержан и посредник, участвовавший в передаче денег.
По словам источника агентства, задержание произвели 27 февраля сотрудники ФСБ и следователи СКР.
Чиновник Минобороны подозревается в том, что за 5 миллионов рублей пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях, отметил источник.
Официальных комментариев по данному делу пока не поступало, пишет znak.com.
Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России, который в свое время возглавляла Евгения Васильева, осужденная по так называемому делу "Оборонсервиса".
ФГКУ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения "работ и оказания услуг, направленных на обеспечение учета, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил России", отмечает информационное агентство.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.