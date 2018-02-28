Чиновник Минобороны задержан за взятку в 5 млн рублей

Речь идет о начальнике ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ Андрее Нежигае. Вместе с ним был задержан и посредник, участвовавший в передаче денег.

По словам источника агентства, задержание произвели 27 февраля сотрудники ФСБ и следователи СКР.

Чиновник Минобороны подозревается в том, что за 5 миллионов рублей пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях, отметил источник.

Официальных комментариев по данному делу пока не поступало, пишет znak.com.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России, который в свое время возглавляла Евгения Васильева, осужденная по так называемому делу "Оборонсервиса".

ФГКУ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения "работ и оказания услуг, направленных на обеспечение учета, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил России", отмечает информационное агентство.