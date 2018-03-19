На Алтае заключенный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пользоваться телефоном в колонии

По версии следствия, в ноябре 2017 года мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, дал взятку оперуполномоченному оперативного отдела данного учреждения. Взамен заключенному должны были передать телефон, которым он мог пользоваться в колонии. На карту сотрудника УФСИН перевели 5 тысяч рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование.