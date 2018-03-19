На Алтае заключенный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пользоваться телефоном в колонии

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело о дачи взятки сотруднику УФСИН, сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, в ноябре 2017 года мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, дал взятку оперуполномоченному оперативного отдела данного учреждения. Взамен заключенному должны были передать телефон, которым он мог пользоваться в колонии. На карту сотрудника УФСИН перевели 5 тысяч рублей.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование.
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