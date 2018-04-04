Полковник-миллиардер заявил, что из изъятых 9 млрд ему принадлежит около 100 тысяч рублей

Бывший заместитель руководителя управления по борьбе с коррупцией МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в получении взяток и превышении полномочий, заявил, что из изъятых у него 9 миллиардов ему принадлежат лишь 92 тыс. рублей. Об обвиняемый сам рассказал ТАСС, отвечая на вопросы, переданные через его адвоката Александра Горбатенко.
"Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов", — рассказал он, отметив, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.
Захарченко сейчас находится под арестом. Такая мера пресечения избрана для него вплоть до 9 июня.
Позиция: заработано честным трудом
Никулинский суд 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей.
Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей.
Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Данное решение было признано Мосгорсудом законным.
Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет, пишет znak.com.
Обвинение
У Захарченко, обвиняемого по статьям 290 УК РФ (Получение взятки), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 294 (Воспрепятствование производству предварительного расследования), при обысках были найдены более 9 млрд рублей.
Дмитрий Захарченко обвиняется в том, что получил от ресторатора Меди Мусса взятку в размере 800 тыс. долларов за покровительство и еще 3,5 млн рублей в качестве дисконтной карты ресторана "Ля Маре", а также предупредил экс-директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
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