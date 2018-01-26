Адвокат полковника-миллиардера пожаловался Путину

Юрист семьи бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении крупных взяток, написал открытое письмо президенту РФ. По мнению адвоката Виктора Емельянова, суд незаконно конфисковал деньги у родственников и подруг обвиняемого.
Адвокат заявил, что суд не имел права привлекать их в качестве соответчиков, поскольку те не являются госслужащими и, соответственно, не подпадают по антикоррупционное законодательство, сообщает "Коммерсант". Соответственно, он считает незаконным конфискацию у них имущества на восемь миллиардов рублей. В самом решении суда по "делу Захарченко" и вовсе говорится о том, что найденные в квартире его сестры миллиарды могли являться кладом.
Юрист подчеркнул, что Захарченко еще до признания его вины судом уже назвали преступником, а его отцу и матери дали всего четыре дня на сбор подтверждения их доходов, полученных за 40 лет трудовой деятельности. Адвокат добавил, что просит президента не вмешиваться в ход расследования, а создать некую площадку для общественной экспертизы данных дел, пишет ura.ru.
Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. В МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. При обыске у него было изъято ценностей на сумму порядка 8,5 миллиардов рублей. Еще восемь миллиардов следователи нашли на квартире его сестры. Происхождение денег бывший полицейский пока не смог объяснить.
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