Ход конем: полковник-миллиардер подарил дочери на Новый год "лошадку" за 650 тысяч

Как сообщает телеграм-канал Mash, подарок покупала его жена, Марина Семынина. Животному дали кличку Олигарх.

По данным Mash, дочь Захарченко тренируется в Кремлевской школе верховой езды. Месяц содержания лошади стоит 48,5 тыс. рублей, что, как иронизирует канал, "всего на 8 тыс. рублей больше, чем среднемесячная зарплата в России".

Также Захарченко подарил жене и дочке путевку на Мадагаскар за 500 тыс. рублей, однако с этим вышла проблема: у дочки не было загранпаспорта. Тогда, утверждает телеграм-канал, супруга Захарченко предоставила в паспортный стол справку, что дочь больна раком крови и ей нужно срочно лететь на Мадагаскар для лечения. Теперь историей занимаются полицейские. Если окажется, что справка подделана, Семыниной грозит уголовное дело, пишет znak.com.

Павел Салин,

директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

— Как сейчас модно очень говорить, происходит "карнавализация" процессов. То есть, с одной стороны, очень громко, а с другой стороны, из-за того, что слишком громко и слишком много, наблюдатели просто потеряют к этому делу интерес. Потому что реально вся ситуация уводится от основного вопроса, который изначально беспокоил тех, кто может сложить два плюс два: а кому на самом деле принадлежат миллиарды Захарченко? Потому что не может подполковник или полковник милиции даже на такой сладкой должности, как "экономическая безопасность", располагать такими средствами. Это не деньги Захарченко, но на этот вопрос не дается ответа, а вместо этого появляются разные пикантные подробности, кому он что купил, какую собачку, кошечку или лошадку.

Редакция Business FM напоминает, что доллары, найденные в квартире сестры Захарченко, на момент обнаружения были, что называется, в "заводской упаковке" с печатью Федрезерва. По данным СМИ, Россия запрашивала у США информацию о том, кто заказал валюту. Как писало, в частности, агентство "Росбалт", в ФРС ответили на этот запрос. Ну а дальше тишина, и лишь театр в суде, ну а теперь вот ход конем.

Сам полковник-миллиардер находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Справка

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в следственный комитет России. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог.

Недавно Захарченко предъявили новое обвинение по трем эпизодам взяточничества.