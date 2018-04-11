В Барнауле экс-директора протезно-ортопедического предприятия осудили за взятки

В ведомстве отмечают, что с 2013 по 2015 год директор требовала от подчиненных передачи ей денег в качестве взятки и коммерческого подкупа с их разовых и других премий, а также сумм ежемесячной доплаты за совмещение должностей.

В случае отказа женщина угрожала сотрудникам дисциплинарными взысканиями, лишением различных видов материального стимулирования, увольнением и воспрепятствованием дальнейшему трудоустройству.

От пяти сотрудниц обвиняемая незаконно получила более 580 тысяч рублей. По указанию директора деньги поступали в нелегальную, так называемую, "черную кассу". Приходные и расходные операции не отражались в бухгалтерском учете. Женщина использовала деньги для своих целей.

Кроме того, директор украла более 2 млн рублей у предприятия. Хищение осуществлялось в том числе по фиктивным документам под видом якобы приобретения предприятием материалов для изготовления протезов и ортезов. Также это совершалось под видом необоснованного получения надбавки за стаж работы, премий. Помимо этого, составляли фиктивные договоры с близким родственником и знакомыми.

Суд признал экс-директора виновной и приговорил ее к 9,5 годам лишения свободы.