На Алтае председатель СПК заявил о рейдерском захвате с участием экс-главы района

Вы больше не председатель

Острая фаза конфликта случилась в СПК "Карповский" 12 марта. В кабинет председателя вошли несколько человек: Олеся Петрова (глава наблюдательного совета СПК), ее свекор и экс-глава Краснощековского района Евгений Петров и пять механизаторов.

Андрей Кривошейцев,

председатель СПК "Карповский":

— Сорвали с кабинета табличку, где написано, что я председатель. Потребовали передать им печать и ключи. И сказали: у меня в феврале закончился срок полномочий — пиши заявление об увольнении.

Но у нас по уставу полномочия председателя продлеваются до отчетно-выборного собрания. А его еще не провели. Но они вынуждают меня написать заявление до собрания.

Насыщенный день

Судя по словам председателя, тот день в сельхозкооперативе выдался насыщенным. Незадолго до события в его кабинете трое из пяти членов наблюдательного совета СПК провели свое заседание. На нем они и решили отстранить председателя - Петрова подписала приказ о его увольнении.

Сергей Тимченко,

представитель СПК "Карповский":

— Наблюдательный совет вправе приостановить полномочия председателя СПК на срок до 30 дней. Но решения он принимает при 100-процентной явке членов совета. Здесь же решение приняло трое, двое лишь написали позже: ознакомлены.

Между тем обязанности председателя Олеся Петрова возложила на себя. И довела приказ до работников СПК.

А своим замом поставила Евгения Петрова — он, для справки, ушел в отставку с поста главы района в 2016 году (после дела о взятке его заместителя), а в июне 2017 года зарегистрировал фермерское хозяйство, по данным единого госреестра индивидуальных предпринимателей,

Андрей Кривошейцев,

председатель СПК "Карповский":

— Петров приходит и садится замом. Хотя у нас раньше такой должности не было и в хозяйстве он не работал.

"Я тебя породил"

Кого ни спросишь про кооператив "Карповский" — только положительные отзывы: хозяйство передовое, великолепное — не удивительно, что за пост его председателя развернулась борьба.

Обновляться оно начало еще при прежнем руководителе. А при Андрее Кривошейцеве за пять лет средняя зарплата возросла с 9 до 18 тыс. Построили мехток, фермы, технику новую берут. По итогам года в хозяйстве чистая прибыль — почти 29 млн. Откуда ж смута?

Андрей Кривошейцев,

председатель СПК "Карповский":

— Просто Евгений Владимирович мне сказал: "Я тебя поставил на это место (в период, когда Петров был главой района. — Прим. Altapress.ru), я тебя уберу".

Народ против

Между тем, тот факт, что свергать председателя пришли еще и пять механизаторов, настораживает. Спрашиваю мнение главы Карповского сельсовета Светланы Шипиловой: это конфликт группы управленцев или рядовые работники тоже против председателя?

Работники тоже против, говорит она. За — только "приближенные, они все пенсионеры". Она признает: хозяйство селу помогает, Кривошейцев дал денег на спортзал. И то, что в селе, где 2 тыс. жителей, почти 200 работают в СПК — большое дело.

Светлана Шипилова,

глава Карповского сельсовета (село Карпово Второе):

— Конечно, и зарплата была хорошая, некоторые колхозники даже не проходят на получение детских пособий из-за превышения дохода.

Но, по ее словам, 13-ю зарплату люди по итогам прошлого года не получили. Магазин, который хозяйство держит, полупустой, кафе стало хуже: "раньше и пельмени лепили-продавали, и манты, и пирожки пекли и по фермам возили".

Светлана Шипилова,

глава Карповского сельсовета (село Карпово Второе):

— Такой колхоз у нас был, мы везде были первые и первые. И так резко — бах и все.

Сила слухов

На вопрос, когда произошло ухудшение, Светлана Шипилова отвечает: в прошлом году. Пытаюсь разобраться: может, повлияли общие сложности в сельском хозяйстве? Год-то был сложный для всех. Глава сельсовета все же склонна думать: дело в председателе. Разговоры ходят о нем разные. "Мы ж видим, как он живет", — говорит она.

Слухи — страшная сила: верят обычно в худшее. Есть ли правда в разговорах о том, что председатель будто бы живет не по средствам? Не знаю. Но большую роль в произошедшем разговоры об этом, очевидно, сыграли.

Первый звонок

В феврале 2018-го у Андрея Кривошейцева закончились полномочия. Отчетно-перевыборное собрание назначили на 21-е. В этот день на собрание пришел и Евгений Петров. Хотя, по словам Сергея Тимченко, участвовать в нем он права не имел — он ведь не член СПК.

Сергей Тимченко,

представитель СПК "Карповский":

— Петров на том собрании задавал основную массу вопросов и настроил людей против председателя.

А в итоге работу правления большинство признали неудовлетворительной. И это при 29 млн прибыли, регулярных выплатах зарплаты и т. п. "Выражаем недоверие лично вам", — сказал один из участников собрания председателю.

Приказываю закрыться

Возможно, части проблем удалось бы избежать, если б председатель заранее поговорил бы по душам с членами кооператива. Мои собеседники —- кто с сожалением, кто недовольством — поясняли: общение с народом — не его сильная сторона.

"Не говорит с людьми. На вопросы не отвечает, встает и уходит", — сказала, например, Светлана Шипилова.

"Ну, это ненормально, когда приходит группа из нескольких человек, которая пытается председателя из кабинета выгнать. Надо — ты с людьми-то встречайся, может, извиниться надо, если кого обидел", — сказал еще один собеседник.

Так или иначе, на перевыборы представили две кандидатуры: самого Андрея Кривошейцева и юриста Евгения Хорохордина. Сначала хотели голосовать поднятием рук. Затем, по требованию Петрова, остановились на тайном голосовании ("рабочие боятся открыто голосовать", — заявил он). А бюллетеней-то нет. Пришлось объявить перерыв до 28 февраля.

Жесткие вопросы

Но буквально за два дня до голосования в СПК пришло грозное распоряжение "Сибирского ревизионного союза сельхозкооперативов": закрыть собрание и предоставить документы на ревизию (распоряжение ревсоюза есть в распоряжении редакции).

А в приложении — список на сотни документов, которые надо передать на проверку. И 28 февраля, когда люди второй уже раз сошлись на собрание, Олеся Петрова сообщила об этом собравшимся.

Получается, что? Зря собрались? Посыпались жесткие вопросы председателю, причем по большей части спрашивали о его личных делах, а не о СПК. "Почему во время уборки ездил за границу? Почему дома развернул стройку? За какие деньги отремонтировал личный автомобиль"?

Итогом противостояния и стали события 12 марта, когда двое Петровых и пять механизаторов попытались сместить председателя.

Роль ревсоюза

Дальнейшие сообщения моих собеседников противоречивы. Одни пояснили, что он якобы отказался от ревизии. Сергей Тимченко заверил: не отказался, а издал распоряжение о снятии копий, не желая отдавать ревсоюзу оригиналы.

Здесь надо сказать о роли "Сибирского ревсоюза" в этой истории — Андрей Кривошейцев считает ее ключевой. По закону, каждый СПК обязан вступить в один из ревизионных союзов. Не вступил — кооператив подлежит ликвидации.

И СПК "Карповский" — член "Сибирского ревсоюза". "Ревизионные союзы созданы, чтобы помогать СПК в ведении бухгалтерии, указывать на ошибки, консультировать по правовым и другим вопросам", — объясняет юрист Тимченко.

Однако сотрудник "Сибирского ревсоюза" и его бывший руководитель Людмила Мокроусова, как предположил Кривошейцев, консультировала наблюдательный совет, как сместить председателя.

Не консультировала

Altapress.ru поговорил и с Людмилой Мокроусовой. Она категорически отрицала, что консультировала СПК.

Людмила Мокроусова,

сотрудник "Сибирского ревизионного союза сельхозкооперативов":

— Согласно графику ревизий им было направлено распоряжение на проведение ревизии - чтобы они привезли документы на проверку в связи с тем, что срок, на который избирался председатель СПК, истек. Проводить отчетно-выборное собрание до ревизии он не имел права.

При этом она тоже сообщила, что председатель от ревизии отказался. Документы в ревсоюз все-таки привезли, но сделала это Олеся Петрова вопреки его воле. Результатов проверки (а этим будут заниматься ревизоры-консультанты) пока нет — объем очень уж большой.

О такой кандидатуре на пост председателя, как Евгений Петров, Людмила Мокроусова, по ее словам, ничего не знает. А к слухам о председателе и сама относится с долей скепсиса.

Попытка захвата

Так или иначе, впереди у СПК — большая ревизия, а потом и отчетно-выборное собрание, назначенное на 27 апреля. От того, какие выводы сделают из проверки члены кооператива, сочтут ли они необходимым менять председателя, с которым пять лет проработали, зависит и их судьба.

Между тем, председатель после попытки его сместить заболел и ушел на больничный — в хозяйстве делами в это время заправлял не он. Как стало известно altapress.ru, новые руководители уже изготовили другую печать СПК и попытались внести изменения в банковские документы СПК.

Председатель говорит: эти люди блокируют работу кооператива, а хозяйству надо готовиться к посевной, выплачивать зарплату.

Андрей Кривошейцев,

председатель СПК "Карповский":

— В полицию я написал заявление о рейдерском захвате.

Комментарий

Сергей Тимченко, юрист, представитель СПК "Карповский":