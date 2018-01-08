В Смоленском районе общественники обеспокоились вырубкой леса

Год назад арендаторы – Белокурихинский лесхоз и холдинг "Алтайлес" – заверили, что рубки в Верх-Обском сельсовете прекращают. Но пила дровосека запела здесь вновь, рассказал телеканалу глава Верх-Обского сельсовета Юрий Голод.

Юрий Голод,

глава администрации Верх-Обского сельсовета:

— У них разрешение. Несколько лет на этом месте проходили рубки, выпиловки. На основании чего было получено новое разрешение о проведении рубок, когда все мыслимые и немыслимые рубки уже были проведены? Действительно, здесь, когда раньше по дороге едешь – было темно, сейчас у нас лес ажурный.

Местный лесник Александр Поклонов тоже не понимает, на основании чего валят лес.

Александр Поклонов,

лесник:

— Ненормально одно, что уже несколько лет подряд здесь проходная рубка – это последний вид рубки и уходов, после него проводится либо лесовосстановление, либо рубки главного пользования. На одном и том же месте никакая рубка не будет делаться каждый год.

Местные жители вместе с главой сельсовета обратились с заявлением в полицию и готовят обращение в прокуратуру.