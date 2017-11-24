В Барнауле возбудили уголовное дело о незаконных вырубках в парке "Изумрудном"

Часть деревьев в парке "Изумрудный" действительно сгнила. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Вырубка деревьев в парке "Изумрудный". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вырубка деревьев в парке "Изумрудный". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вырубка деревьев в парке "Изумрудный". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вырубка деревьев в парке "Изумрудный". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В документах говорится, что прокуратура проводила проверку в октябре. В парке выявили незаконную вырубку деревьев, которую проводили с нарушением разрешения администрации города. Сейчас полиция проводит расследование.

Altapress.ru писал, что барнаульцев возмутил масштаб вырубок деревьев в "Изумрудном". Тогда директор компании-арендатора Владимир Фишер пояснил, что намерений вести в парке застройку нет, а все действия согласованы с властями.

Блогер Евгений Кучинев решил взглянуть на массовые вырубки в парке с высоты птичьего полёта. Масштабы "бедствия", которое он заснял, впечатляют: оказалось, что парк лишился почти половины своей растительности.

Кроме того, в конце августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.