В Барнауле возбудили уголовное дело о незаконных вырубках в парке "Изумрудном"

Полиция возбудила уголовное дело после вырубки деревьев в барнаульском парке "Изумрудном", сообщается на странице сообщества "Шпиль".
В документах говорится, что прокуратура проводила проверку в октябре. В парке выявили незаконную вырубку деревьев, которую проводили с нарушением разрешения администрации города. Сейчас полиция проводит расследование.
Altapress.ru писал, что барнаульцев возмутил масштаб вырубок деревьев в "Изумрудном". Тогда директор компании-арендатора Владимир Фишер пояснил, что намерений вести в парке застройку нет, а все действия согласованы с властями.
Блогер Евгений Кучинев решил взглянуть на массовые вырубки в парке с высоты птичьего полёта. Масштабы "бедствия", которое он заснял, впечатляют: оказалось, что парк лишился почти половины своей растительности.
Кроме того, в конце августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.
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