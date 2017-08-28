Барнаульцы митинговали против вырубки деревьев около АлтГТУ

Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru. Митинг против вырубки деревьев в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Изначально провести митинг планировали около сквера технического университета. Однако мэрия согласовала площадку рядом с торговым центром "Россия". Ранее сообщалось, что в городе планировали вырубить 1,6 тыс. деревьев (в том числе 148 у АлтГТУ). По словам общественников, сделать это администрация решила без учета мнения горожан. Взамен снесенных решили посадить только 798 новых. Хотя члены общественной палаты Барнаула заявляли, что убрать большую часть деревьев предложили сами жители города.

В 10.00 на площадке у "России" было еще тихо. Помимо организаторов здесь собрались несколько людей с плакатами. "Не дадим уничтожить легкие Барнаула", "Барнаул — зеленый город", "Деревья Барнаула. Продано!", "Нет вырубке деревьев" — написали на растяжках горожане.

Постепенно к ним присоединились прохожие и отдыхающие около фонтана. В общей сложности, на митинг пришли около 30-40 человек. Одни были обеспокоены активной вырубкой зеленых насаждений в городе, другие — правомерностью процедуры.

Один из участников митинга Юрий Астахов считает, что от действий властей город может потерять около тысячи деревьев. Ведь если посадят 800 саженцев, то приживутся в лучшем случае около 600.

Юрий Астахов,

руководитель молодежного патриотического общественного движения "Верные Отечеству":

Я обеспокоен кампанией, которую проводит администрация города. Главное обоснование ситуации — деревья угрожают здоровью и жизни наших жителей. В Барнауле хотят снести почти 2 тыс. деревьев. Неужели такое количество находится в плохом состоянии, что готовы вот-вот рухнуть на нас? В это слабо верится. Кроме того, кто проводил экспертизу? Насколько известно из СМИ, выбирал деревья представитель МУП "Горзеленхоз". После этого компания получила заказ на их вырубку. Массовой вырубки быть не может. Несколько лет назад на пр. Ленина посадили березы, но они все еще маленькие. Когда 2 тыс. деревьев вырубят, то в городе ухудшится состояние воздуха, потеряется его эстетический вид. Эти работы следует проводить в текущем режиме.

Участника митинга также возмутило предложение мэрии города компенсировать разницу между спиленными и посаженными деревьями кустарниками. Ранее Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула, сообщала altapress.ru, что в городе посадят более 2 тыс. новых деревьев и кустарников. Юрий Астахов отмечает, что одно дерево можно заменить только 5-10 кустарниками. В такой ситуации следует садить как минимум 5 тыс. кустарников, считает участник митинга.

Общественники говорят, что озеленение города должно проводится по проекту, с которым горожане смогут ознакомиться заранее. По мнению Егора Галкина, на "сковородке" из 148 деревьев можно сохранить как минимум около 20-30 деревьев. К такому выводу пришло сообщество "Шпиль". Горожане также считают, что многие деревья не несут "угрозы", поэтому массово их вырубать необязательно.

Андрей,

участник митинга:

Я родился и вырос в Барнауле и прекрасно помню, каким был проспект Ленина в 80-е и 90-е годы. Это было прекрасное зеленое затененное место. Душа радовалась, когда шел по центральной аллее. Сейчас это выжженная пустыня с чахлыми и обрубленными ветками. Особенно возмущает, что вырубка до сих пор продолжается. Считаю, что нужно провести экспертную оценку. Уверен, что те деревья, которые пометили крестиками, на самом деле, нормальные. Их пометили потому, что за каждое спиленное дерево можно получить деньги. В Москве деревья массово не спиливают. Их лечат, дупла закладывают кирпичами, подкрашивают. Здесь же вырубка идет варварски, даже не обрабатывают срезы. Через несколько лет они попросту высохнут. Лично я не видел больных деревьев на пр. Ленина, но знаю, что там есть сухие ветки, которые стоило обрезать.

На митинге не было экспертов, которые могли предоставить независимые данные по состоянии зеленых зон города. Егор Галкин рассказал, что связывался с представителями каждого вуза, которые имеют отношение к озеленению, и не получил ни одного ответа.

"Протестующие" единогласно поддержали предложение организаторов провести независимую экспертизу. После общественники планируют организовать круглый стол с экспертами, чиновниками и компанией "Горзеленхоз". Галкин рассказал, что вместе с председателем комитета по озеленению города они решили, что если на митинг придет достаточное количество людей, то эксперты посмотрят, какие деревья можно сохранить на "сковородке".

Егор Галкин,

организатор митинга, активист городского сообщества "Шпиль":

Мы не призываем не вырубать аварийные деревья. Мы хотим, чтобы провели экспертизу каждого дерева в этих зонах. Когда срубают в два раза больше, чем высаживают, это абсолютно неправильная политика.

Факт

Тендер на вырубку деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз".