Деревья в центре Барнаула, которые мы потеряем

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Сегодня, 15:20.
Жизнь

Фотокорреспондент altapress.ru проехался по всем точкам центра Барнаула, где в этом году должны срубить 1,6 тыс. деревьев. На их месте посадят новые, но заметно меньше. Судя по снимкам, далеко не все эти посадки находятся в "аварийном" состоянии.

ул. Короленко. На ней срубят 152 дерева, посадят 80. Фото: Семен Богданов.
пр-кт Ленина, от ул.Ползунова до ул.Льва Толстого - уберут 24 дерева, посадят 34. Фото: Семен Богданов.
пр-кт Ленина, от ул.Ползунова до ул.Льва Толстого - уберут 24 дерева, посадят 34. Фото: Семен Богданов.
ул. Короленко На ней срубят 152 дерева, посадят 80. Фото: Семен Богданов.
ул. Короленко. На ней срубят 152 дерева, посадят 80. Фото: Семен Богданов.
пр-кт Ленина, от ул.Никитина до ул.Анатолия. Уберут 47, посадят 24. Фото: Семен Богданов.
У АлтГТУ 148 деревьев заменят на 52. Фото: Семен Богданов.
У АлтГТУ 148 деревьев заменят на 52. Фото: Семен Богданов.
пр-кт Ленина, от ул.Молодежной до ул.Союза Республик срубят 82 дерева и столько же высадят. Фото: Семен Богданов.
ул.Деповская, от пр-кта Строителей до ул.Брестской. Здесь уберут 35 деревьев, посадят 20. Фото: Семен Богданов.
У АлтГТУ 148 деревьев заменят на 52. Фото: Семен Богданов.
На привокзальной площади 152 дерева должны заменить на 49 саженцев. Фото: Семен Богданов.
На привокзальной площади 152 дерева должны заменить на 49 саженцев. Фото: Семен Богданов.
ул.Профинтерна, от Калинина до Комсомольского. 212 деревьев здесь заменят на 241. Фото: Семен Богданов.

В планах мэрии снести 148 деревьев у "сковородки" в сквере перед политехническим университетом и посадить всего 52 новых. На привокзальной площади 152 дерева должны заменить на 49 саженцев. У мемориала Славы посадят 34 дерева взамен 103 вырубленных.

У АлтГТУ 148 деревьев заменят на 52.
У АлтГТУ 148 деревьев заменят на 52.

В общей сложности менять зеленые насаждения будут на 12 участках в центре города. Они расположены, в частности, на проспекте Ленина (от Молодежной до Союза Республик; от Никитина до Анатолия, от Ползунова до Льва Толстого), ул Калинина (у площади Октября), Деповской, Профинтерна и т. д. Тендер на вырубку деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз".

Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула, объясняла altapress.ru, что зелени меньше не станет — разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться более 2 тыс. новых деревьев и кустов.

пр-кт Калинина, от Сизова до пл.Октября. Вместо 44 спиленных деревьев здесь высадят 90 новых.
пр-кт Калинина, от Сизова до пл.Октября. Вместо 44 спиленных деревьев здесь высадят 90 новых.

Тем не менее многие в городе обеспокоены предстоящей вырубкой. Пользователи соцсетей опасаются, что под топор попадут и молодые деревья, и что масштабная вырубка испортит вид краевой столицы и в городе станет меньше тенистых аллей, по которым приятно прогуливаться в летний зной.

Кроме того, 26 июля в центре Барнаула активисты "Справедливой России" провели "митинг деревьев". В знак протеста против идеи мэрии эсеры развесили на березах плакаты с лозунгами "Барнаул должен быть зеленым", "Одно дерево дает кислород для 3 человек", "Остановите бездумную вырубку деревьев".

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