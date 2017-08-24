Мэрия Барнаула согласовала митинг против вырубки деревьев у АлтГТУ

Егор Галкин хотел провести митинг непосредственно у "политеха", однако администрация согласовала ему другую площадку — около ТЦ "Россия". В акции смогут участвовать до 50 человек. Митинг состоится 28 августа в 10.00.

Представитель "Шпиля" считает, что решение вырубить 1,6 тыс. деревьев в городе (в том числе 148 у АлтГТУ) администрация приняла без учета мнения горожан. Галкин предлагает провести публичные слушания и круглый стол с экспертами. "Необходимо остановить эту вырубку и разобраться в ситуации, пока мы еще не потеряли этот сквер и другие зелёные уголки Барнаула", — говорит он.

Инициатива Егора Галкина вызвала удивление членов общественной палаты Барнаула. Здесь заявили о том,что значительную часть деревьев убирают по просьбе жителей. Также представители палаты указывают на то, что в 2017 году выделяется рекордные суммы на благоустройство города, его озеленение, посадки цветов и деревьев.

Евгений Зрюмов, первый проректор АлтГТУ сказал в эфире "Вести ФМ", что обновление сквера необходимо.

Евгений Зрюмов,

первый проректор АлтГТУ:

Если вы прогуляетесь по всей территории и внимательно посмотрите, то увидите, что некоторые стволы переплетены в одном дереве. Это свидетельствует о том, что дерево больное и необходимо делать замену. Это не значит, что всё вырубят до корня, на этих местах появятся новые деревья: яблони, рябины, липа, черёмуха, ель. Всё это украсит нашу площадь и будет радовать горожан.

Однако некоторых преподавателей целесообразность вырубки беспокоит.

Любовь Бельдеева,

кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии АлтГТУ:

Если эти деревья убрать, то откроется улица Димитрова. Там осталась единственная сосна, сохранившаяся от Дунькиной рощи. Ей очень много лет, но выглядит она хорошо, опровергая все претензии к старым деревьям. Потому что на самом деле деревья живут гораздо дольше, чем это принято считать у обывателей. Профессионал назовёт совсем другие цифры. В условиях города деревья приспосабливаются и живут долго.

По её мнению, прежде чем принимать решение о сносе того или иного дерева, его должен обследовать профессионал. В данном случае решение принималось агрономом Горзеленхоза.

Галина Синогейкина,

научный сотрудник центра декоративного садоводства института им. Лисавенко (цитата по Regnum):

Очень многие деревья в Барнауле находятся в аварийном состоянии и существует необходимость в их сносе. В городских условиях деревья стареют гораздо быстрее, чем в природе. Часто в возрасте 20-30 лет они уже имеют неприглядный вид. На таких деревьях могут появиться мхи, лишайники, которые разрушают древесину, делают ее непрочной, рыхлой. Эти деревья становятся опасными для жителей и гостей.

Справка

В планах мэрии снести 148 деревьев у "сковородки" в сквере перед политехническим университетом и посадить всего 52 новых. На привокзальной площади 152 дерева должны заменить на 49 саженцев. У мемориала Славы посадят 34 дерева взамен 103 вырубленных.

В общей сложности менять зеленые насаждения будут на 12 участках в центре города. Они расположены, в частности, на проспекте Ленина (от Молодежной до Союза Республик; от Никитина до Анатолия, от Ползунова до Льва Толстого), ул Калинина (у площади Октября), Деповской, Профинтерна и т. д. Тендер на вырубку деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз".

Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула, объясняла altapress.ru, что зелени меньше не станет — разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться более 2 тыс. новых деревьев и кустов.