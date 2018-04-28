Жиголо-уголовник обокрал заочницу с Алтая, которая оставила детей, чтобы уехать с любимым

37-летнюю мать троих детей обокрал и бросил на новосибирском вокзале матерый уголовник из Ставрополья. С этим преступником женщина из Алтайского края познакомилась по заочной переписке, когда тот отбывал наказание в колонии, пишет Vn.ru.
31-летний заключенный познакомился по переписке с жительницей Алтайского края. Он обещал приехать к "заочнице" после освобождения. Расчувствовавшаяся дама даже выслала уголовнику 20 тысяч на билет.
Появившись дома у матери-одиночки, злоумышленник начал уговаривать ее отправиться вместе с ним на юг на его родину в Буденовск. Та согласилась. Оставила трех детей у родственников и поехала с возлюбленным в Новосибирск, где они должны были пересесть на поезд до Ставрополья.
Пара сдала багаж на железнодорожном вокзале Новосибирска. Потом мужчина забрал у спутницы все деньги и мобильник, оставил в зале ожидания и ушел, пообещав вернуться.
Через несколько часов дама начала искать жениха и обратилась за помощью к полицейским.
Злоумышленника удалось найти сильно позже — когда того задержали в Ставропольском крае за совершение тяжкого преступления. На суд по делу об обмане матери трех детей его этапировали в Новосибирск.
Здесь жиголо осудили на два года за мошенничество. Путем частичного сложения наказаний за сибирское и ставропольское преступления обвиняемый в общей сложности получил 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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