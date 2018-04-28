Жиголо-уголовник обокрал заочницу с Алтая, которая оставила детей, чтобы уехать с любимым

Вчера, 20:04.
Происшествия

37-летнюю мать троих детей обокрал и бросил на новосибирском вокзале матерый уголовник из Ставрополья. С этим преступником женщина из Алтайского края познакомилась по заочной переписке, когда тот отбывал наказание в колонии, пишет Vn.ru.

В поезде.
В поезде. Фото: Лидия Соколова. altapress.ru

31-летний заключенный познакомился по переписке  с жительницей Алтайского края. Он обещал приехать к "заочнице" после освобождения. Расчувствовавшаяся дама даже выслала уголовнику 20 тысяч на билет.

Появившись дома у матери-одиночки, злоумышленник начал уговаривать ее отправиться вместе с ним на юг на его родину в Буденовск. Та согласилась. Оставила трех детей у родственников и поехала с возлюбленным в Новосибирск, где они должны были пересесть на поезд до Ставрополья.

Пара сдала багаж на железнодорожном вокзале Новосибирска. Потом мужчина забрал у спутницы все деньги и мобильник, оставил в зале ожидания и ушел, пообещав вернуться.

Через несколько часов дама начала искать жениха и обратилась за помощью к полицейским.

Злоумышленника удалось найти сильно позже — когда того задержали в Ставропольском крае за совершение тяжкого преступления. На суд по делу об обмане матери трех детей его этапировали в Новосибирск.

Здесь жиголо осудили на два года за мошенничество. Путем частичного сложения наказаний за сибирское и ставропольское преступления обвиняемый в общей сложности получил 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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