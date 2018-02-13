В Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину

В Барнауле днем 13 февраля КамАЗ сбил мужчину, пешеход погиб, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
КамАЗ сбил мужчину. Фото : Михаил Корнилов, Роман Боровицкий в vk.com/barneos22.
КамАЗ сбил мужчину. Фото : Михаил Корнилов, Роман Боровицкий в vk.com/barneos22.
ДТП произошло в 14:55 на улице Трактовая,7. По предварительной информации, КамАЗ с прицепом под управлением 57-летнего водителя двигался со стороны Павловского тракта и наехал на пешехода.
В результате ДТП мужчина получил различные телесные повреждения и скончался на месте. Его личность устанавливают.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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