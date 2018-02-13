В Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину

КамАЗ сбил мужчину. Фото : Михаил Корнилов, Роман Боровицкий в vk.com/barneos22. КамАЗ сбил мужчину. Фото : Михаил Корнилов, Роман Боровицкий в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 14:55 на улице Трактовая,7. По предварительной информации, КамАЗ с прицепом под управлением 57-летнего водителя двигался со стороны Павловского тракта и наехал на пешехода.

В результате ДТП мужчина получил различные телесные повреждения и скончался на месте. Его личность устанавливают.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.