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В жутком ДТП в Барнауле разворотило автомобиль Lada, водитель умер в больнице

В Барнауле утром 13 сентября столкнулись автомобиль Lada и бетономешалка Mitsubishi. В ДТП есть погибший и пострадавший, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП в Барнауле 13 сентября.
ДТП в Барнауле 13 сентября.
Евгений Щербинин в vk.com/barneos22

Авария произошла в 7:50 на улице Трактовой. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Lada Kalina и бетономешалка Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП серьезно пострадал 44-летний водитель Lada, он скончался в больнице. Пассажира легковушки с различными травмами госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль Lada Kalina сильно смяло. У легковушки вырвана дверь и раскурочена передняя часть.

В ГИБДД города призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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