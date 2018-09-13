В жутком ДТП в Барнауле разворотило автомобиль Lada, водитель умер в больнице

В Барнауле утром 13 сентября столкнулись автомобиль Lada и бетономешалка Mitsubishi. В ДТП есть погибший и пострадавший, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в 7:50 на улице Трактовой. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Lada Kalina и бетономешалка Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП серьезно пострадал 44-летний водитель Lada, он скончался в больнице. Пассажира легковушки с различными травмами госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что от удара автомобиль Lada Kalina сильно смяло. У легковушки вырвана дверь и раскурочена передняя часть.

В ГИБДД города призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.