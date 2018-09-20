Читайте нас в соцсетях
20 сентября 5°C
Новости
Вся лента
Происшествия
103

В Барнауле автомобиль улетел в кювет и перевернулся

19 сентября в Барнауле на улице Трактовая произошла авария: автомобиль улетел в кювет и перевернулся, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Авария на Трактовой 19 сентября в Барнауле
Авария на Трактовой 19 сентября в Барнауле
Barnaul 22

В комментариях пользователи пишут, что пострадавших нет.

Пассажирам все целы, отделались легким испугом и царапинами.

Очевидцы сообщили, что автомобиль улетел в кювет после столкновения с другой машиной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка