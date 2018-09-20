В Барнауле автомобиль улетел в кювет и перевернулся

В комментариях пользователи пишут, что пострадавших нет.
Пассажирам все целы, отделались легким испугом и царапинами.
Очевидцы сообщили, что автомобиль улетел в кювет после столкновения с другой машиной.
19 сентября в Барнауле на улице Трактовая произошла авария: автомобиль улетел в кювет и перевернулся, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.
В комментариях пользователи пишут, что пострадавших нет.
Пассажирам все целы, отделались легким испугом и царапинами.
Очевидцы сообщили, что автомобиль улетел в кювет после столкновения с другой машиной.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter