В Барнауле 5 июля закрывают Старый мост

С 5 июля в краевой столице старый коммунальный мост через Обь станут закрывать в ночное время. Движение ограничат для автотранспорта на месяц. Специалисты проведут работы на металлоконструкциях, сообщили altapress.ru в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Восстановление металлических частей моста сделают по заказу РЖД. Конструкции обновят: специалисты проведут абразивную обработку и окрашивание. Все эти работы будут выполняться в ночное время, чтобы не создавать неудобства автомобилистам. Движение ограничат с 5 по 31 июля с 22:00 до 6:00 часов.

Ранее altapress.ru писал, что за железнодорожную часть коммунального моста через Обь в Барнауле отвечает РЖД. Дорожная часть в октябре 2018 года перешла в федеральную собственность и поступила на баланс Упрдор «Алтай». Объект находился в аварийном состоянии, там провели ряд срочных работ, направленных на обеспечение безопасного проезда.

В Упрдор «Алтай» рассказали, что уже подготовлен проект ремонта дорожной части моста, который находится на согласовании. Приступить к работам надеются к концу 2019 года.