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В Барнауле из грузовика на дорогу выпали бетонные плиты

В Барнауле утром 22 января из кузова грузовика на дорогу выпали бетонные плиты, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

В Барнауле 22 января плиты выпали на дорогу.
В Барнауле 22 января плиты выпали на дорогу.
Вячеслав Соколов в vk.com/barneos22

ЧП произошло на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта. На снимке видно, что на дороге лежат несколько плит. О пострадавших не сообщается.

Барнаульцы пишут, что занят крайний правый ряд.

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