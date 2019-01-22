В Барнауле из грузовика на дорогу выпали бетонные плиты

ЧП произошло на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта. На снимке видно, что на дороге лежат несколько плит. О пострадавших не сообщается.
Барнаульцы пишут, что занят крайний правый ряд.
В Барнауле утром 22 января из кузова грузовика на дорогу выпали бетонные плиты, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».
ЧП произошло на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта. На снимке видно, что на дороге лежат несколько плит. О пострадавших не сообщается.
Барнаульцы пишут, что занят крайний правый ряд.
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