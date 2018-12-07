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В Барнауле из грузовика на повороте выпали бетонные плиты

На пересечении Павловского тракта и улицы Попова с платформы грузовика вывалились и упали на дорогу две бетонные плиты. Об этом сообщили подписчики паблика «Барнаул22».

С платформы грузовика выпали плиты.
С платформы грузовика выпали плиты.
vk.com/barneos22

По словам очевидцев, никто не пострадал. Но горожане возмущены тем, что плиты перевозят столь небезопасно, ведь они могли упасть на машину или пешехода.

С платформы грузовика выпали плиты.
С платформы грузовика выпали плиты.
vk.com/barneos22
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