В Барнауле из грузовика на повороте выпали бетонные плиты

По словам очевидцев, никто не пострадал. Но горожане возмущены тем, что плиты перевозят столь небезопасно, ведь они могли упасть на машину или пешехода.
С платформы грузовика выпали плиты.
vk.com/barneos22
На пересечении Павловского тракта и улицы Попова с платформы грузовика вывалились и упали на дорогу две бетонные плиты. Об этом сообщили подписчики паблика «Барнаул22».
По словам очевидцев, никто не пострадал. Но горожане возмущены тем, что плиты перевозят столь небезопасно, ведь они могли упасть на машину или пешехода.
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