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В Барнауле из-за буксующих фур образовалась двухкилометровая пробка

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова образовалась двухкилометровая пробка, согласно сервису «Яндекс. Пробки». По словам очевидцев, на этом участке дороги буксуют фуры.

Пробка в Барнауле.
Пробка в Барнауле.
"Барнаул22"

«Стоит уже 25 минут», пишут автомобилисты в группе «Барнаул22».

Пробка образовалась на улице Попова от Взлетной до Антона Петрова. Автомобили движутся со скорость 3−5 км/ч.

Пробка в Барнауле.
Пробка в Барнауле.
Скрин с сайта.

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