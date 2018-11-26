В Барнауле из-за буксующих фур образовалась двухкилометровая пробка

«Стоит уже 25 минут», пишут автомобилисты в группе «Барнаул22».
Пробка образовалась на улице Попова от Взлетной до Антона Петрова. Автомобили движутся со скорость 3−5 км/ч.
Пробка в Барнауле.
Скрин с сайта.
В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Попова образовалась двухкилометровая пробка, согласно сервису «Яндекс. Пробки». По словам очевидцев, на этом участке дороги буксуют фуры.
«Стоит уже 25 минут», пишут автомобилисты в группе «Барнаул22».
Пробка образовалась на улице Попова от Взлетной до Антона Петрова. Автомобили движутся со скорость 3−5 км/ч.
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