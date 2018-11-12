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Автоновости
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В Барнауле ДТП парализовало движение трамваев

В Барнауле днем 12 ноября столкнулись два легковых автомобиля. На месте аварии движение трамваев было затруднено, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Авария в Барнауле 12 ноября.
Авария в Барнауле 12 ноября.
Алексей в vk.com/incident22

ДТП произошло на улице Советской армии, напротив одной из АЗС. Свидетели аварии сообщают, что некоторые время было парализовано движение трамваев в обе стороны.

О пострадавших не сообщается.

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