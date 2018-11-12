В Барнауле ДТП парализовало движение трамваев

ДТП произошло на улице Советской армии, напротив одной из АЗС. Свидетели аварии сообщают, что некоторые время было парализовано движение трамваев в обе стороны.
О пострадавших не сообщается.
В Барнауле днем 12 ноября столкнулись два легковых автомобиля. На месте аварии движение трамваев было затруднено, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на улице Советской армии, напротив одной из АЗС. Свидетели аварии сообщают, что некоторые время было парализовано движение трамваев в обе стороны.
О пострадавших не сообщается.
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