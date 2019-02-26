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Автоновости

В Барнауле два ДТП парализовали движение трамваев

В Барнауле утром 26 февраля из-за ДТП движение трамваев было временно заблокировано на нескольких участках, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП с трамваем в Барнауле 26 февраля.
ДТП с трамваем в Барнауле 26 февраля.
Дмитрий в vk.com/incident22

Первая авария случилась на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. Там трамвай столкнулся с легковушкой. По словам пользователей, движение трамваев заблокировано, о пострадавших не сообщается.

Вторая авария произошла на улице Власихинской в районе остановки «Гаражи». По информации очевидцев, после ДТП автомобиль Toyota Corolla выкинуло на пути. Трамваи стояли в сторону «Ашана», в направлении Попова движение не прерывалось, сообщают в группе «Барнаул 22».

ДТП с трамваем в Барнауле 26 февраля.
ДТП с трамваем в Барнауле 26 февраля.
Игорь Лиханов в vk.com/barneos22

В ГИБДД города altapress.ru сообщили, что информация о ДТП на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского в ведомство не поступало. Известно, что в аварии на улице Власихинской пострадавших нет, движение уже восстановлено.

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