В Барнауле два ДТП парализовали движение трамваев

В Барнауле утром 26 февраля из-за ДТП движение трамваев было временно заблокировано на нескольких участках, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Первая авария случилась на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского. Там трамвай столкнулся с легковушкой. По словам пользователей, движение трамваев заблокировано, о пострадавших не сообщается.

Вторая авария произошла на улице Власихинской в районе остановки «Гаражи». По информации очевидцев, после ДТП автомобиль Toyota Corolla выкинуло на пути. Трамваи стояли в сторону «Ашана», в направлении Попова движение не прерывалось, сообщают в группе «Барнаул 22».

ДТП с трамваем в Барнауле 26 февраля. Игорь Лиханов в vk.com/barneos22

В ГИБДД города altapress.ru сообщили, что информация о ДТП на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского в ведомство не поступало. Известно, что в аварии на улице Власихинской пострадавших нет, движение уже восстановлено.