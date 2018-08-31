В Барнауле из-за массового ДТП с 4 машинами парализовано движение на проспекте Строителей

На снимках с места аварии видно, что столкнулись два автомобиля Toyota, а также Lada и Opel. От удара автомобили получили повреждения. О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на некоторых участках проспекта Строителей скорость движения не превышает 3 км/ч. Большая пробка тянется от Площади Октября до Павловского тракта. Также движение затруднено на Красноармейском проспекте.
Пробка в Барнауле.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД.