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1 сентября
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В Барнауле из-за массового ДТП с 4 машинами парализовано движение на проспекте Строителей

В Барнауле днем 31 августа на проспекте Строителей столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка, сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
Илья Уткаев в vk.com/barneos22

На снимках с места аварии видно, что столкнулись два автомобиля Toyota, а также Lada и Opel. От удара автомобили получили повреждения. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на некоторых участках проспекта Строителей скорость движения не превышает 3 км/ч. Большая пробка тянется от Площади Октября до Павловского тракта. Также движение затруднено на Красноармейском проспекте.

Пробка в Барнауле.
Пробка в Барнауле.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

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