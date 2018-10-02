Читайте нас в соцсетях
2 октября 10°C
Новости
Вся лента
Автоновости
1027

В Барнауле из-за непогоды произошло 8 ДТП, есть пострадавшие

В Барнауле 2 октября из-за непогоды образовались пробки и увеличилось число аварий, сообщает ГИБДД города.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Всего утром в Барнауле произошло восемь ДТП, пострадали два человека.

Так в 7:25 на улице 80 Гвардейской Дивизии, 61 автомобиль Toyota Sprinter Marino сбил 46-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки был 26-летний водитель.

В результате аварии пешеход получила повреждения, женщину увезли в горбольницу № 1. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.

Из-за плохих погодных условий водителей просят быть более внимательными на дорогах. Автомобилистам советуют избегать резких перестроений и других маневров, не убедивших в их безопасности.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка