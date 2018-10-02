В Барнауле из-за непогоды произошло 8 ДТП, есть пострадавшие

Всего утром в Барнауле произошло восемь ДТП, пострадали два человека.
Так в 7:25 на улице 80 Гвардейской Дивизии, 61 автомобиль Toyota Sprinter Marino сбил 46-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки был 26-летний водитель.
В результате аварии пешеход получила повреждения, женщину увезли в горбольницу № 1. Госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.
Из-за плохих погодных условий водителей просят быть более внимательными на дорогах. Автомобилистам советуют избегать резких перестроений и других маневров, не убедивших в их безопасности.
Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках.