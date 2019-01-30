В Барнауле из-за порыва теплотрассы перекрыли движение. Образовалась пробка

Полностью перекрыто движение транспорта по улице Малахова, от улицы С. Батора до улицы Гридасова и в обратном направлении, сообщили в ГИБДД. По данным пресс-службы мэрии, движение ограничили по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.
На Павловском тракте автомобилисты едут со скоростью 3−7 км/ч.
По словам очевидцев, на этом участке не ходят трамваи. Десятки домов остались без воды, пишут в группе «Барнаул22».
Воду в домах отключили в районе улиц Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинской, Лазурной, Южно-Власихинского проезда и Павловского тракта, уточнили в администрации города. Сотрудники «Барнаульского водоканала» устраняют повреждение на водоводе.
На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника. Движение запустят после устранения аварии и очистки проезжей части.
Водителей просят выбирать пути объезда.