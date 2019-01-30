В Барнауле из-за порыва теплотрассы перекрыли движение. Образовалась пробка

Из-за порыва теплотрассы и выхода воды на проезжую часть на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта перекрыли движение, сообщает городская Госавтоинспекция. На Павловском тракте образовалась двухкилометровая пробка, согласно сервису «Яндекс. Пробки».

Полностью перекрыто движение транспорта по улице Малахова, от улицы С. Батора до улицы Гридасова и в обратном направлении, сообщили в ГИБДД. По данным пресс-службы мэрии, движение ограничили по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.

На Павловском тракте автомобилисты едут со скоростью 3−7 км/ч.

По словам очевидцев, на этом участке не ходят трамваи. Десятки домов остались без воды, пишут в группе «Барнаул22».

Воду в домах отключили в районе улиц Попова, Энтузиастов, Островского, С. Батора, Малахова, Власихинской, Лазурной, Южно-Власихинского проезда и Павловского тракта, уточнили в администрации города. Сотрудники «Барнаульского водоканала» устраняют повреждение на водоводе.

Порыв воды в Барнауле. vk.com/barneos22 Порыв воды в Барнауле. vk.com/barneos22 Порыв воды в Барнауле. vk.com/barneos22 Порыв воды в Барнауле. vk.com/barneos22

На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника. Движение запустят после устранения аварии и очистки проезжей части.

Пробка в Барнауле 30 января. Скрин с сайта.

Водителей просят выбирать пути объезда.