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Автоновости

В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей перекроют центр города

С 12 по 21 июля в Барнауле закроют движение по проспекту Красноармейскому в районе пересечения с улицей Ползунова, сообщили в администрации города. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого поменяются маршруты нескольких автобусов и трамваев.

Пр. Красноармейский в районе площади Спартака.
Пр. Красноармейский в районе площади Спартака.
altapress.ru

Перекроют движение по четной стороне проспекта Красноармейского. Автобусы будут объезжать по улицам Ползунова, Пушкина, Социалистическому проспекту.

Движение трамваев будет осуществляться по следующим схемам:

  • маршрут № 1: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршруту;
  • маршрут № 5: …пр. Строителей — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — пр. Строителей, далее — по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

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