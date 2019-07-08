В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей перекроют центр города

С 12 по 21 июля в Барнауле закроют движение по проспекту Красноармейскому в районе пересечения с улицей Ползунова, сообщили в администрации города. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого поменяются маршруты нескольких автобусов и трамваев.