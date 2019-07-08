В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей перекроют центр города

Перекроют движение по четной стороне проспекта Красноармейского. Автобусы будут объезжать по улицам Ползунова, Пушкина, Социалистическому проспекту.
Движение трамваев будет осуществляться по следующим схемам:
- маршрут № 1: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршруту;
- маршрут № 5: …пр. Строителей — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — пр. Строителей, далее — по маршруту.
Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.