В Барнауле из-за репетиций ко Дню Победы перекроют улицы

Как перекроют дороги в Барнауле:
- 6 мая с 16 до 19 часов для автомобилей перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
- площадь Сахарова будет перекрыта 7 мая с 15:30 до 18:30 и 8 мая с 12 до 15 часов.
- на время генеральной репетиции торжественного построения войск на площади Советов с 17 до 21 часов 7 мая перекроют участок нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).
В мэрии отмечают, что движение автобусов организуют от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.