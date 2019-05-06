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В Барнауле из-за репетиций ко Дню Победы перекроют улицы

В Барнауле начались репетиции праздничной программы к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре краевой столицы 6, 7 и 8 мая ограничат движение транспорта, сообщает официальный сайт города.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Алиса Дригина

Как перекроют дороги в Барнауле:

  • 6 мая с 16 до 19 часов для автомобилей перекроют проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
  • площадь Сахарова будет перекрыта 7 мая с 15:30 до 18:30 и 8 мая с 12 до 15 часов.
  • на время генеральной репетиции торжественного построения войск на площади Советов с 17 до 21 часов 7 мая перекроют участок нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).

В мэрии отмечают, что движение автобусов организуют от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.

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