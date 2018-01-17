Автоновости

В Барнауле из-за снегопада грузовики не могут подняться в гору

Сегодня, 11:58.
Автоновости

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Барнаула вынуждены регулировать движение на трех участках из-за того, что грузовики не могут подняться в гору.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле. Фото : altapress.ru.

Движение затруднено на трех участках:

  • ул. Попова — ул. Гущина
  • пр. Калинина в районе пересечения с ул. Кулагина
  • ул. Аванесова от пр. Красноармейского

Движение затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: снегопада, порывистого ветра и гололеда. Во избежание новых заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.

ГИБДД просит водителей в период неблагоприятных погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.

Ранее altapress.ru писал, что утром 17 января Барнаул встал в девятибалльных пробках.

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