В Барнауле из-за снегопада грузовики не могут подняться в гору

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Барнаула вынуждены регулировать движение на трех участках из-за того, что грузовики не могут подняться в гору.
Движение затруднено на трех участках:
- ул. Попова — ул. Гущина
- пр. Калинина в районе пересечения с ул. Кулагина
- ул. Аванесова от пр. Красноармейского
Движение затруднено из-за неблагоприятных погодных условий: снегопада, порывистого ветра и гололеда. Во избежание новых заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.
ГИБДД просит водителей в период неблагоприятных погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного.
Ранее altapress.ru писал, что утром 17 января Барнаул встал в девятибалльных пробках.
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