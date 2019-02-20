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Автоновости

В Барнауле на двух участках массово встали трамваи

20 февраля в Барнауле на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, передают очевидцы в сообществе Barnaul22.

На Малахова встали трамваи.
На Малахова встали трамваи.
"Инцидент-Барнаул".

Из-за аварии встали трамваи, идущие в сторону пивзавода, пишет «Инцидент Барнаул». У одного из автомобилей из-за столкновения отвалилось колесо.

Из-за аварии на перекрестке Павловского тракта с улицей Попова встали трамваи. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
Из-за аварии на перекрестке Павловского тракта с улицей Попова встали трамваи. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
vk.com/incident22

В ГИБДД города сообщили, что прибывшие на место сотрудники полиции разбираются с произошедшим.

Тем временем на кольце Малахова — А. Петрова тоже произошло ДТП, из-за чего также встали трамваи:

Авария на Малаховском кольце. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
Авария на Малаховском кольце. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
vk.com/barneos22
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