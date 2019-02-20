В Барнауле на двух участках массово встали трамваи

Из-за аварии встали трамваи, идущие в сторону пивзавода, пишет «Инцидент Барнаул». У одного из автомобилей из-за столкновения отвалилось колесо.
Из-за аварии на перекрестке Павловского тракта с улицей Попова встали трамваи. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
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В ГИБДД города сообщили, что прибывшие на место сотрудники полиции разбираются с произошедшим.
Тем временем на кольце Малахова — А. Петрова тоже произошло ДТП, из-за чего также встали трамваи:
Авария на Малаховском кольце. Барнаул, 20 февраля, 2019 года.
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