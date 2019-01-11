Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
286

В Барнауле изменили движение на одном из перекрестков

В Барнауле изменили направление главной дороги на пересечении улицы Водопроводной с бульваром 9 Января, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Изменили движение в Барнауле.
Изменили движение в Барнауле.
barnaul.org

Нова схема движение начнет действовать 11 января. Изменения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения на этом участке.

Кроме того, 11 января установят дорожные знаки, информирующие автомобилистов о направлении движения по полосам по проспекту Ленина на подходе к пересечению с улицей Германа Титова, при движении от улицы Петра Сухова.

Установят знаки в Барнауле.
Установят знаки в Барнауле.
barnaul.org

Участников дорожного движения просят быть внимательными и напоминают о необходимости соблюдения требований дорожных знаков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость