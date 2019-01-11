В Барнауле изменили движение на одном из перекрестков

Нова схема движение начнет действовать 11 января. Изменения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения на этом участке.
Кроме того, 11 января установят дорожные знаки, информирующие автомобилистов о направлении движения по полосам по проспекту Ленина на подходе к пересечению с улицей Германа Титова, при движении от улицы Петра Сухова.
Установят знаки в Барнауле.
barnaul.org
Участников дорожного движения просят быть внимательными и напоминают о необходимости соблюдения требований дорожных знаков.