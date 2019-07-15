В Барнауле изменится движение маршрутки № 120

Как сообщает мэрия Барнаула с 20 июля движение маршрутного автобуса № 120 будет организовано по-новому. Пассажиров просят быть внимательными.

С 20 июля движение 120-го автобуса от микрорайона. Лесная Поляна до гипермаркета «Алтай» будет организовано по следующей схеме: ул. Мамонтова — переулок Короткий — ул. Пролетарская — проезд от ул. Пролетарской до ул. Ракитной — ул. Ракитная — проезд от Ракитной через дамбу до ул. Карельской — ул. Мозаичная — ул. Рождественская — ул.Изящная.

В мэрии отмечают, что изменение вводится в целях улучшения транспортного обслуживания населения микрорайона «Октябрьский».

Также городские чиновники приняли решение ввести еще один маршрут, который обеспечит транспортом старую часть центра Барнаула с поселком Борзовая заимка.

Работа нового автобусного маршрута будет осуществляться от поселка до площади Спартака. Но введут его после проведения ремонта мостового перехода через Барнаулку, которые планируется завершить к 30 сентября следующего года.