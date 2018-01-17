Автоновости

В Барнауле автомобилистам нельзя будет повернуть около ТРЦ "Пионер"

Сегодня, 10:23.
Автоновости

В Барнауле изменят схему движения в районе Нового Рынка около ТРЦ "Пионер", сообщает официальный сайт города.

Схема.
Схема. Фото : barnaul.org.

Теперь, выезжая от ТРЦ по улице Пионеров, нельзя будет поворачивать налево на проспект Ленина. При движении по улице Новоугольной к ТРЦ "Пионер" нельзя будет повернуть налево на проспекте Ленина.

По мнению властей, изменения повысят безопасность на дороге и увеличат пропускную способность участка.

Нововведения вступят в силу с 1 февраля.

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