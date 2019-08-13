В Барнауле изменят правила проезда на двух оживленных перекрестках

На пересечении улиц Попова и Балтийская изменится направление движения по полосам при следовании по Балтийской со стороны Шумакова (с правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо). Также на перекрестке организуют пофазный разъезд в соответствии со схемой.
На перекрестке пр. Космонавтов — ул. Попова изменится режим работы светофора на Космонавтов: будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону Попова.
В мэрии говорят, что эти изменения будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения, а также повышению пропускной способности.