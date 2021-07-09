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Автоновости

В Барнауле изменили схему проезда на улице Энтузиастов

С 9 июля в Барнаул на ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова при движении от Солнечной Поляны в тестовом режиме изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.

Пересечение ул. Энтузиастов и Попова в Барнауле.
Пересечение ул. Энтузиастов и Попова в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

На участке отключат правоповоротную секцию, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом:

  • с левой полосы — только прямо,
  • с правой полосы — прямо и направо.

Изменения необходимы для повышения пропускной способности ул. Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города.

«Если изменения положительно повлияют на пропускную способность, такая организация дорожного движения сохранится на постоянной основе», — отметили в дорожном комитете.

В апреле изменилась схема движения по ул. Солнечная Поляна в районе Павловского тракта и ул. Энтузиастов. Также там поменялся режим работы светофоров.

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