В Барнауле камера сняла, как Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе

ДТП произошло в 12 часов на улице Петра Сухова, 12. Автомобиль Lexus RX330 сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномаркой управлял 31-летний мужчина.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ребенка госпитализировали.
С начала 2019 года на дорогах Барнаула зарегистрировали 20 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести. Их этих аварий — 10 наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 9 получили телесные повреждения. На пешеходных переходах зарегистрировали 4 ДТП, 1 человек погиб, 3 человека пострадали.