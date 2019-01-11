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Автоновости
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В Барнауле камера сняла, как Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе

В Барнауле днем 11 января Lexus сбил маленькую девочку. Момент аварии попал на видео, пишет ГИБДД города.

Девочка идет по луже.
Девочка идет по луже.
Михаил Хаустов

ДТП произошло в 12 часов на улице Петра Сухова, 12. Автомобиль Lexus RX330 сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномаркой управлял 31-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ребенка госпитализировали.

С начала 2019 года на дорогах Барнаула зарегистрировали 20 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести. Их этих аварий — 10 наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 9 получили телесные повреждения. На пешеходных переходах зарегистрировали 4 ДТП, 1 человек погиб, 3 человека пострадали.

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