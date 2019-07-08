В Барнауле камера сняла, как посреди дороги перевернулись бочки с квасом

По информации очевидцев, ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. На кадрах видно, что водитель грузовой Газели «потерял» две бочки с квасом.
Судя по фотографиям, часть напитка разлилась на дороге.
В Барнауле 7 июля случилось происшествие с автомобилем, который вез бочки с квасом. Момент этого инцидента попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».
По информации очевидцев, ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. На кадрах видно, что водитель грузовой Газели «потерял» две бочки с квасом.
Судя по фотографиям, часть напитка разлилась на дороге.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter