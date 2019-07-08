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Автоновости

В Барнауле камера сняла, как посреди дороги перевернулись бочки с квасом

В Барнауле 7 июля случилось происшествие с автомобилем, который вез бочки с квасом. Момент этого инцидента попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Бочки с квасом.
Бочки с квасом.
Александр Бекасов в vk.com/barneos22

По информации очевидцев, ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. На кадрах видно, что водитель грузовой Газели «потерял» две бочки с квасом.

Судя по фотографиям, часть напитка разлилась на дороге.

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