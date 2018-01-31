Автоновости

В Барнауле легковушка слетела в кювет

Сегодня, 15:29.
Автоновости

В Барнауле днем 31 января автомобиль ВАЗ-2106 съехал с дороги и вылетел в кювет, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.

Машина в кювете.
Машина в кювете. Фото : Никита Александров в vk.com/barneos22.

ДТП произошло за поселком Власиха на улице Ковыльная. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В аварии никто не пострадал.

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