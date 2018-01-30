В Барнауле машина первернулась и встала на крышу

В Барнауле попавшая в ДТП Toyota перевернулась на крышу. 30 января 2018 года. Фото : Антон vk.com/incident_brn. В Барнауле попавшая в ДТП Toyota перевернулась на крышу. 30 января 2018 года. Фото : Дима Иванов vk.com/barneos22. В Барнауле попавшая в ДТП Toyota перевернулась на крышу. 30 января 2018 года. Фото : Антоха Антоха vk.com/barneos22.

Авария произошла на улице Челюскинцев, недалеко от перекреста с улицей Песчаной (возле дома № 76), пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

В этой аварии пострадали два человека, сообщили редакции altapress.ru в городском отделе ГИБДД. В ДТП попали два автомобиля, другие подробности аварии уточняют сотрудники ДПС, выехавшие в настоящее время на место происшествия.

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