Автоновости

В Барнауле машина первернулась и встала на крышу

Вчера, 16:49.
Автоновости

30 января в Барнауле произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся на крышу автомобиль Toyota Vista.

Авария произошла на улице Челюскинцев, недалеко от перекреста с улицей Песчаной (возле дома № 76), пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

В этой аварии пострадали два человека, сообщили редакции altapress.ru в городском отделе ГИБДД. В ДТП попали два автомобиля, другие подробности аварии уточняют сотрудники ДПС, выехавшие в настоящее время на место происшествия.

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