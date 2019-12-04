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Автоновости

В Барнауле легковушка столкнулась с автобусом и улетела на обочину

Рано утром в районе перекрестка ул. Попова и Юрина произошло ДТП, говорится в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, Mitsubishi Diamante врезалась в автобус.

ДТП на Докучаево.
ДТП на Докучаево.
Barnaul22

Авария произошла около 6:30, говорят свидетели. В результате ДТП легковушка улетела на обочину.

Информации о пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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