В Барнауле 18-летний парень вычислил автомобиль без сигнализации и угнал его

Накануне полицейским поступило сообщение о пропаже в вечернее время автомобиля Toyota Town Ace. Машина не была оборудована сигнализацией.
В скором времени автомобиль обнаружили сотрудники ГИБДД. За рулем сидел молодой человек 2001 года рождения. Предположительно, в состоянии опьянения.
Парню на месте выписали протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Угонщика арестовали на десять суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело.