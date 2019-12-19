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Автоновости

В Барнауле 18-летний парень вычислил автомобиль без сигнализации и угнал его

Барнаульские полицейские в кратчайшие сроки раскрыли угон автомобиля и задержали подозреваемого, которым оказался вчерашний подросток, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Накануне полицейским поступило сообщение о пропаже в вечернее время автомобиля Toyota Town Ace. Машина не была оборудована сигнализацией.

В скором времени автомобиль обнаружили сотрудники ГИБДД. За рулем сидел молодой человек 2001 года рождения. Предположительно, в состоянии опьянения.

Парню на месте выписали протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Угонщика арестовали на десять суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

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