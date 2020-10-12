Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик

12 октября в Барнауле на ул. Э. Алексеевой лоб в лоб столкнулись иномарка и грузовик.

ДТП в Барнауле на ул. Э. Алексеевой
ДТП в Барнауле на ул. Э. Алексеевой
ГИБДД Барнаула

В аварии пострадали оба водителя, им оказали помощь в городской больнице № 1.

«Сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель мужчина, 1981 года рождения, управляя автомобилем „Мицубиси Хантер“ не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Шевроле Нива, под управлением водителя мужчины, 1982 года рождения», — сообщает ГИБДД Барнаула.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка.

10 октября подобная авария произошла в Бийске — дорогу также не поделили легковушка и грузовик.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость