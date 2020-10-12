В Барнауле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик

В аварии пострадали оба водителя, им оказали помощь в городской больнице № 1.
«Сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель мужчина, 1981 года рождения, управляя автомобилем „Мицубиси Хантер“ не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Шевроле Нива, под управлением водителя мужчины, 1982 года рождения», — сообщает ГИБДД Барнаула.
Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка.
10 октября подобная авария произошла в Бийске — дорогу также не поделили легковушка и грузовик.